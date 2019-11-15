Макрон заявил, что Украина выполнила все необходимые условия для нормандского саммита

Президентом Франции Эммануэль Макрон во время телефонного разговора с президентом Владимиром Зеленским заявил, что Украина выполнила все необходимые условия для того, чтобы саммит в нормандском формате состоялся. Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

Отмечается, что во время разговора лидеры Украины и Франции также скоординировали подготовку содержательного наполнения встречи на высшем уровне.

«В результате, всеми сторонами согласована дата его проведения — 9 декабря в Париже», — говорится в сообщении.

Кроме того, Зеленский проинформировал Макрона об актуальной ситуации на Донбассе. Макрон, со своей стороны, подчеркнул, что Украина может и в дальнейшем рассчитывать на поддержку Франции во всех вопросах.

Стороны также обсудили экономическое сотрудничество двух стран и договорились продолжить двусторонний диалог во время официального визита президента Франции в Украину.