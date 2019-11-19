Бывшему нардепу Дзензерскому сообщили о подозрении в сокрытии 4,7 миллиарда долгов

Бывшему народному депутату Денису Дзензерскому сообщили о подозрении в недекларировании 4,7 млрд гривен.
Об этом сообщила пресс-служба САП.
«Детективы НАБУ сообщили о подозрении народному депутату Украины VIIІ созыва в декларировании недостоверной информации за 2015-2018 годы», — отмечается в нем.
Официально в ведомстве не называют фамилии бывшего нардепа, но, по информации СМИ, речь идет о Денисе Дзензерском.
Правоохранители установили, что в течение 2015-2018 годов бывший депутат, с целью сокрытия информации о своем реальном имущественном положении, не задекларировал наличие у себя невыполненных финобязательств перед банковскими учреждениями на сумму более 4,7 млрд. гривен.
Действия бывшего парламентария квалифицировали по ст. 366-1 УК Украины.
Сейчас он не находится по месту жительства, поэтому письменное уведомление о подозрении ему послали по почте и средством электронной связи.
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