13% россиян болели за сборную Украины на Евро-2020

Более половины (60%) россиян следили за чемпионатом Европы по футболу (Евро-2020) и болели за свою национальную сборную, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

"Более половины россиян (60%) так или иначе следили за чемпионатом Европы по футболу-2020, при этом только 5% регулярно смотрели трансляции матчей, четверть наших соотечественников (25%) смотрела отдельные матчи, а 23% не смотрели матчи, но узнавали о результатах из новостей. Не следило за Евро-2020 40% опрошенных россиян, 7% не знали об этом чемпионате",— говорится в опросе.

За кого болели россияне:

за сборную России (66%),

сборную Италии (38%),

сборную Англии (14%),

сборную Украины (13%),

сборную Испании (11%),

ни за кого (9%).

Напомним, что сборная России по футболу вылетела с Евро-2020 на групповом этапе.