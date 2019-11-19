Дубинский предлагает обязать всех нардепов проходить тест на полиграфе

Народный депутат от «Слуги народа» Александр Дубинский предлагает законодательно закрепить обязательную проверку народных депутатов на полиграфе после каждой календарной сессии.

Согласно законопроекту, размещенному на сайте Рады, елью законодательной инициативы является установление обязательного проведения проверки на полиграфе народных депутатов в рамках ответственности перед избирателями во избежание коррупционных рисков.

Так, Дубинский предлагает дополнить закон «О статусе народного депутата Украины» статьей, в которой предусмотреть обязанность народного депутата по итогам календарной сессии проходить проверку на полиграфе.

Перечень обязательных для прохождения проверки вопросов, согласно инициативе нардепа, должно утверждать Национальное агентство по предупреждению коррупции, а проверку должны проводить сотрудники соответствующего структурного подразделения Совета национальной безопасности и обороны или Министерства обороны, имеющие документ, удостоверяющий прохождение соответствующей подготовки, обладающие навыками работы с полиграфом и методиками проведения исследования.

Согласно предложению Дубинского, проверка на полиграфе должна проводиться с обязательностью видеофиксации.