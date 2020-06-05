Праймериз в Киеве пройдут в четыре этапа, - нардеп

Праймериз среди потенциальных кандидатов на должность мэра Киева от «Слуги народа» будут проходить в четыре этапа. Об этом в эфире одного из телеканалов сообщил народный депутат от фракции «Слуга народа» Александр Дубинский.

«Сначала пройдет партийные праймериз, потом фракционные, затем, если не будет понятен окончательный результат, обратимся к социологии среди победивших. На финальном этапе Президент будет принимать решение, кого поддерживать на местных выборах», — рассказал Дубинский.

Напомним, что проведение праймериз среди кандидатов от партии «Слуга народа» на должность мэра Киева ранее обещал президент Украины Владимир Зеленский.

Ранее Александр Дубинский заявлял, что намерен принять участие в праймериз.