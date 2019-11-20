Путин надеется, что украинские военные не вернутся в «серые зоны» на Донбассе

Президент РФ Владимир Путин рассчитывает, что возврата украинских военных и полиции в «серые зоны» в Донбассе не будет, при этом, по его словам, там нужно поддерживать порядок.

«Все-таки рассчитываю на то, что (на Донбассе, — Ред.) не будет возврата в эти „серые зоны“, потому что мы слышали уже от некоторых политических деятелей, что в эти зоны, откуда ушли войска, туда должна быть заведена украинская национальная гвардия и полиция. Да, конечно, на этих территориях нужно поддерживать правопорядок, но мы хорошо знаем, что украинская национальная гвардия в значительной степени была сформирована из националистических батальонов. Если они назад вернутся, то ничего хорошего из этого не получится, потому что тут же будет зеркальный ответ со стороны ополчения Донецкой и Луганской народных республик», — сказал Путин, которого цитируют российские СМИ.

Он выразил надежду, что такого развития событий не будет. «А если что-то и будет происходить, то только по согласованию между сторонами, а стороны конфликта — это киевская власть и представители Донбасса, ДНР и ЛНР», — отметил Путин, выступая на форуме «ВТБ Капитала» «Россия зовет!».