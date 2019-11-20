Директор ГБР не собирается в отставку из-за «сливов» его разговоров

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявляет, что обнародованные в телеграм-канале «Трубу прорвало» аудиозаписи с якобы его переговорами компрометирующего содержания не соответствуют действительности и являются провокацией.

«Эти публикации — это фейк и провокация, они меня не сломают... не буду комментировать фейки... буду ли я подавать в отставку? Не буду», — сказал Труба на брифинге в среду в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

О телеграм-канале «Трубу прорвало» стало известно 19 ноября.

19 ноября в телеграм-канале «Трубу прорвало» были опубликованы аудиозаписи, на которых якобы директор ГБР Труба получал указания от якобы генерального прокурора Руслана Рябошапки и якобы руководителя Офиса президента Украины Андрея Богдана о приостановке ряда обысков, а также якобы получал задачи от президента Зеленского об открытии конкретных дел.