Директор ГБР не собирается в отставку из-за «сливов» его разговоров

Директор Государственного бюро расследований Роман Труба заявляет, что обнародованные в телеграм-канале «Трубу прорвало» аудиозаписи с якобы его переговорами компрометирующего содержания не соответствуют действительности и являются провокацией.
«Эти публикации — это фейк и провокация, они меня не сломают... не буду комментировать фейки... буду ли я подавать в отставку? Не буду», — сказал Труба на брифинге в среду в Киеве, передает Интерфакс-Украина.
О телеграм-канале «Трубу прорвало» стало известно 19 ноября.
19 ноября в телеграм-канале «Трубу прорвало» были опубликованы аудиозаписи, на которых якобы директор ГБР Труба получал указания от якобы генерального прокурора Руслана Рябошапки и якобы руководителя Офиса президента Украины Андрея Богдана о приостановке ряда обысков, а также якобы получал задачи от президента Зеленского об открытии конкретных дел.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016