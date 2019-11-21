НБУ и Минфин намерены в запустить платформу для вторичной торговли ОВГЗ

Национальный банк Украины сообщил о планах в декабре этого года определить спонсора платформы E-bond в Украине для торговли облигациями внутреннего госзайма (ОВГЗ), а в апреле 2020 года настроить платформу E-bond с компанией Bloomberg.

Согласно презентации о развитии финансовых рынков, размещенных на сайте центробанка, на апрель следующего года намечено также внесение изменений в договоры с первичными дилерами об их обязанности держать твердые котировки на платформе E-bond.

Еще одной задачей, которую НБУ поставил себе на первый квартал 2020 года, является обеспечение поддержки развития рынка ОВГЗ, в том числе за счет участия центробанка в торгах.

Нацбанк подчеркивает, что основной целью является создание центра ликвидности на рынке ОВГЗ на базе современной торговой платформы.

НБУ напомнил, что уже разработана Дорожная карта переформатирования института первичных дилеров Минфина, которая концептуально определяет принципы внедрения в Украине платформы E-bond, изменены правила торговли госбумагами для упрощения сделок с использованием торгово-информационной системы (ТИС) и начато проведение первичных размещений ОВГЗ в ТИС Bloomberg.

Согласно презентации, при работе через E-bond все котировки в обязательном порядке выставляются только первичными дилерами, ставятся в анонимном режиме (имена видит только спонсор) на бенчмарк ОВГЗ в гривне на единых условиях расчетов (например, Т+1) и являются твердыми для других первичных дилеров. Эти котировки также будут доступны для просмотра (не для акцепта) всеми желающими.

Предполагается, что первичные дилеры станут маркет-мейкерами и требования к ним будут ужесточены: минимальный объем котирования будет увеличен с 1 млн грн до 10-50 млн грн, порог перехода на одностороннее котирование повышен с 10 млн грн торговли по двусторонним котировкам за сессию до минимум 50 млн грн. Ряд других требований к маркет-мейкерам предлагается сохранить: двусторонние котировки должны будут выставляться со спредом до 2% не менее 80% дней в месяц, держать не менее 75% времени между 11:00 и 15:00.

Нацбанк указывает, что дискуссионными остаются вопрос предоставления права первичным дилерам авторизовывать других контрагентов, чтобы они могли не только видеть, но и акцептовать их котировки в платформе и, возможно, еще и ставить свои котировки, которые смогут акцептовать те, кто авторизовал торговлю с такими контрагентами.

НБУ констатирует, что приток в этом году $4 млрд нерезидентов способствовал заметному оживлению рынка ОВГЗ — как первичного размещения, так и торгов на вторичном рынке, что позволило Минфину добиться снижения доходности ОВГЗ, однако объем торгов на вторичном рынке остается относительно незначительным, а сам рынок — преимущественно низколиквидным.

В настоящее время почти все сделки с ОВГЗ на вторичном рынке регистрируется на украинских фондовых биржах. В частности, за 9 мес. на «Перспективе» 7,61 тыс. сделок на 154,245 млрд грн, на ПФТС — 9,53 тыс. сделок на 96,46 млрд грн и на «Украинской бирже» — 115 сделок на 1,03 млрд грн.

Объем первичного размещения ОВГЗ в этом году вырос до 209 млрд грн с 65 млрд грн в прошлом, в том числе нерезиденты приобрели соответственно 119 млрд грн и 13,2 млрд грн, в результате чего их портфель ОВГЗ вырос с 6,4 млрд грн на начало года до 107,2 млрд грн на 8 ноября.

Нацбанк уточняет, что на вторичном рынке нерезиденты с начала этого года по 8 ноября купили ОВГЗ на 33,7 млрд грн, а продали — на 33,2 млрд грн, тогда как за весь прошлый год — соответственно 17,8 млрд грн и 26,4 млрд грн. В частности, в октябре этого года нерезиденты купили на первичке госбумаги на 4,4 млрд грн, на вторичке — на 2,2 млрд грн, а продали на вторичке на 1,7 млрд грн, получив еще 3 млрд грн за счет погашения и выплаты процентов.