Войти
Трамп сообщил о об отношении американцев к импичменту
резонанс
Трамп сообщил о об отношении американцев к импичменту
Россия не готова заключить мирный договор с Японией
дружба народов
Россия не готова заключить мирный договор с Японией

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

vox populi
RSS

Украинцы позитивно оценивают первые шаги Зеленского и его команды

650
Украинцы позитивно оценивают первые шаги Зеленского и его команды

Граждане Украины позитивно оценивают первые шаги деятельности президента Владимира Зеленского и его команды, свидетельствуют результаты социологического исследования Фонда «Демократические инициативы» им.Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС) 4-19 ноября.

«Первые шаги деятельности президента и его команды 62% граждан Украины оценивают позитивно (19% — полностью позитивно, 43% в основном позитивно). Негативные оценки дали 24%, что в два раза больше, чем в августе», — говорится в результатах исследования, презентованного в понедельник в Киеве, передает Интерфакс-Украина.

«75% позитивно расценивают то, что президент инициировал переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, решение об отводе войск от линии разграничения тоже оценивается позитивно. Положительно респонденты отозвались о диалоге с Польшей по проблемам исторических вопросов, об обновлении состава избирательной комиссии.

Вместе с тем негативно воспринимаются следующие решения: решение ввести рынок земли сельскохозяйственного назначения (позитивно — 24%, негативно — 58%), решение о приватизации больших государственных предприятий: негативно — 55%, позитивно — 22%», — сказала директор фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина.

Согласно опросу, негативно оценили инициативу переговоров с президентом РФ Путиным 15%, а 10% опрошенных затруднились ответить или им было безразлично. Решение о разведении войск позитивно оценили 59% респондентов, негативно — 26%.

38% граждан поддерживают инициативу легализовать игорный бизнес, 49% не поддерживают такую инициативу. А решение вывести из тени добычу янтаря поддерживают 71%, 13% — не поддерживают.

Читайте также: The Independent: Украина стала домом для лидеров ИГИЛ

Опрос проводился в 110 населенных пунктах во всех регионах Украины, кроме Крыма и неподконтрольных правительству территорий Донецкой и Луганской областей. В результате полевого периода собрано 2 тыс 41 анкета, погрешность выборки не превышает 2,3%.

опрос, Владимир Зеленский
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Понедельник, 25 ноября 2019
Воскресенье, 24 ноября 2019
Суббота, 23 ноября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Нуриэль Рубини
Нуриэль Рубини
профессор экономики Нью-Йоркского университета

Почему новый энтузиазм на финансовых рынках иррационален

Оторванность финансовых рынков от реальной экономики становится всё более ярко выраженной. Инвесторы с удовольствием сосредоточили внимание на ослаблении некоторых краткосрочных рисков неожиданных событий (так называемые «хвостовые риски») и на том факте, что центральные банки вернулись к политике монетарного смягчения. Тем не менее, фундаментальные риски для глобальной экономики сохраняются. И более того, в среднесрочной перспективе они на самом деле усугубятся.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

Об отрицательных процентных ставках, их влиянии на банковскую систему и экономику

Негативные номинальные процентные ставки невозможны лишь в существующей архитектуре финансовой системы, в которой банки и банковское кредитование частного сектора играют основополагающую экономическую роль. В реальности же нет никаких объективных причин, по которым процентные ставки обязаны быть положительными.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Цена на газ для населения: 1 грн летом не равна 1 грн зимой

За ноябрь-декабрь, ежемесячные расходы украинских граждан на газ увеличатся дополнительно на 450-500 грн и в декабре составит в среднем порядка 1800-1850 грн/мес. А впереди еще январь, февраль и половина марта отопительного сезона.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016