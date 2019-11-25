Украинцы позитивно оценивают первые шаги Зеленского и его команды

Граждане Украины позитивно оценивают первые шаги деятельности президента Владимира Зеленского и его команды, свидетельствуют результаты социологического исследования Фонда «Демократические инициативы» им.Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии (КМИС) 4-19 ноября.
«Первые шаги деятельности президента и его команды 62% граждан Украины оценивают позитивно (19% — полностью позитивно, 43% в основном позитивно). Негативные оценки дали 24%, что в два раза больше, чем в августе», — говорится в результатах исследования, презентованного в понедельник в Киеве, передает Интерфакс-Украина.
«75% позитивно расценивают то, что президент инициировал переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным, решение об отводе войск от линии разграничения тоже оценивается позитивно. Положительно респонденты отозвались о диалоге с Польшей по проблемам исторических вопросов, об обновлении состава избирательной комиссии.
Вместе с тем негативно воспринимаются следующие решения: решение ввести рынок земли сельскохозяйственного назначения (позитивно — 24%, негативно — 58%), решение о приватизации больших государственных предприятий: негативно — 55%, позитивно — 22%», — сказала директор фонда «Демократические инициативы» Ирина Бекешкина.
Согласно опросу, негативно оценили инициативу переговоров с президентом РФ Путиным 15%, а 10% опрошенных затруднились ответить или им было безразлично. Решение о разведении войск позитивно оценили 59% респондентов, негативно — 26%.
38% граждан поддерживают инициативу легализовать игорный бизнес, 49% не поддерживают такую инициативу. А решение вывести из тени добычу янтаря поддерживают 71%, 13% — не поддерживают.
Опрос проводился в 110 населенных пунктах во всех регионах Украины, кроме Крыма и неподконтрольных правительству территорий Донецкой и Луганской областей. В результате полевого периода собрано 2 тыс 41 анкета, погрешность выборки не превышает 2,3%.
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