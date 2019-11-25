В Дрездене из сокровищницы украли уникальные драгоценности

Злоумышленники в ночь на понедельник проникли в сокровищницу «Зеленый свод» (Grünes Gewölbe) в Дрездене и вынесли три набора с украшениями, стоимость которых сложно оценить из-за их исторической значимости. Об этом заявила в понедельник на пресс-конференции генеральный директор Государственного художественного собрания Дрездена Марион Акерман.

«Речь идет о витрине с тремя наборами драгоценностей, которая находится в историческом зале музея», — сказала она. По ее словам, один из наборов был инкрустирован алмазами, другие два — бриллиантами. Акерман уточнила, что основная ценность заключалась именно в том, что наборы относились к одной коллекции.

Стоимость материалов она при этом не назвала. «Этого мы оценивать не можем. Стоимости в денежном выражении, от которой стоит отталкиваться, нет», — сказала она. «Стоимость материалов не соответствует исторической значимости», — уточнила Акерман.

Три набора украшений состояли примерно из 90 объектов. Таблоид Bild без указания источника пишет, что ущерб может составить €1 млрд. По данным издания, преступники украли украшения и драгоценные камни. На сайте музея указывается, что Дрезденский замок-резиденция, где размещен «Зеленый свод», закрыт для посещения «по организационным причинам».

Дрезденский замок-резиденция, где размещен «Зеленый свод», закрыт. Предполагается, что он откроется в среду.

Представитель полиции Дрездена Йорг Кубиесса рассказал, что первые сообщения об ограблении на пульт правоохранителей поступили около 05:00 (06:00 по Киеву). Предположительно, злоумышленники распилили оконную решетку на первом этаже и разбили стекло. После этого они направились к витрине с украшениями, опрокинули ее, собрали содержимое и скрылись на легковом автомобиле.

«На патрулирование улиц было направлено 16 полицейских автомобилей, была подключена федеральная полиция, коллеги в городах Гёрлиц и Кемниц», — сказал он. По словам представителя полиции, стражи порядка осуществляли контроль на съездах с автомагистралей, но оперативно выйти на след преступников не удалось. По предварительной информации, в ограблении участвовали как минимум два человека, вооружены они не были.

Кубиесса также сообщил, что незадолго до ограбления вышел из строя распределительный щиток, расположенный неподалеку от «Зеленого свода». Не исключено, что таким образом злоумышленники пытались вывести из строя сигнализацию на объекте.

«Зеленый свод» — один из самых известных музеев Дрездена, в выставочных залах и хранилищах которого размещены более 3 тыс. объектов. Эту коллекцию заложил еще в XVIII веке курфюрст Саксонии и польский король Август Сильный. Правитель распорядился разместить произведения искусства в западном флигеле Дрезденского замка, который назывался «Зеленый свод» по цвету стен.