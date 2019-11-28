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Посол Пайетт и не скрывает, что ПЦУ - это политический проект США, - Васильковский

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Посол Пайетт и не скрывает, что ПЦУ - это политический проект США, - Васильковский

Создание такой структуры как Православная церковь Украины — это не только предвыборный пиар Порошенко, но и политический проект, который курируют США. Причем сами американские дипломаты вроде посла Джеффри Пайетта это даже не скрывают, пишет на сайте «Корреспондент» журналист Николай Васильковский.

Васильковский подчеркивает, что «недавно версия об „американском следе“ получила неожиданное публичное подтверждение».

Журналист поясняет, «почему именно Греция и связанная с ней Александрия стали очагом признания ПЦУ».

По его словам, в религиозные дела активно вмешивается посол США в Греции Джеффри Пайетт, который с 2013 по 2016 годы возглавлял американское посольство в Украине.

«Дело в том, что сейчас послом США в Греции является Джефри Пайетт, который ранее занимал пост посла США в Украине. 12 ноября Пайетт принял участие на семинаре „Религия в современном мире“, который прошел в Афинах. И практически всю свою речь посол США в Греции посвятил вопросу ПЦУ, похвалив и архиепископа Афин Иеронима и Константинопольского патриарха Варфоломея», — отмечает он.

Васильковский также обращает внимание, что Пайетт активно рекламирует этот проект через Twitter — в октябре из 12 твитов посла США целых 10 были посвящены ПЦУ.

«В свою очередь, сам Пайетт считает ПЦУ символом религиозной свободы. Экс-посол США в Украине так увлекся, что во второй половине ноября из 12 его твитов целых 10 посвящены теме ПЦУ», — аргументирует журналист.

Васильковский поясняет, почему признание ПЦУ началось именно с Греции — посол Пайетт оказывает давление и на правительство, и на местных иерархов, требуя поддержать политический проект США.

«Логично, что если Пайетт публично развел такую активность на религиозную тему (сам он, естественно, не является православным), то в дипломатических кулуарах он сделал все, чтобы оказать все возможное влияние на правительство Греции и на местных иерархов и организовать так необходимое для ПЦУ первое признание. В свою очередь греки, пользуясь влиянием на родственную Александрийскую церковь, добились признания ПЦУ и там», — поясняет автор.

Таким образом, приходит к выводу Васильковский, «создание и продвижение ПЦУ является непосредственным делом американских дипломатов, что, в частности, сам Джеффри Пайетт и не скрывает».

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«Правда, слова посла о религиозных свободах выглядят довольно двулично, учитывая, что ПЦУ и ее представители прилагают все усилия для уничтожения „УПЦ Киевского патриархата“, прихожанами которой, согласно опросам, считают 12% населения Украины. Но в данном случае США предпочитает не замечать нарушений религиозных свобод, как не замечают они и тогда, когда та же ПЦУ осуществляет рейдерские захваты приходов УПЦ Московского патриархата», — обращает внимание Николай Васильковский на двойные стандарты в поведении США.

Джеффри Пайетт, ПЦУ
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