ОБСЕ может взять на себя функцию доставки пенсий жителям Донбасса

ОБСЕ может взять на себя функцию доставки пенсий на неконтролируемые территории, этот вопрос прорабатывается и требует изменений в законодательстве, заявил руководитель Донецкой военно-гражданской областной администрации Павел Кириленко.

«Это прорабатывается. Для этого нужны изменения в законодательстве. Сейчас законодательство действует так, что человек должен быть лично идентифицирован», — сказал Кириленко в эфире выездной студии Украинского радио на форуме «Эффективное местное самоуправление как залог демократического и правового государства» в Краматорске.

Он отметил, что на подконтрольной Украине территории Донецкой области работают мобильные центры выплат. «Есть четкий порядок, по которому человек может получать пенсионное обеспечение — пересечение линии разграничения, подтверждение паспортных данных, лицо идентифицировано — выплаты производятся. Есть проблематика, которую неоднократно озвучивали — это как быть с получением пенсий теми лицами, которые действительно физически не могут пересечь. Эти вопросы ставились», — сказал глава Донецкой обладминистрации.

«Были предложения от облгосадминистраций, привлечение специалистов ОБСЕ, подтверждающих документально, что те лица, которые не могут по физическим возможностям пересекать линию разграничения — они действительно есть — они имеют право на получение пенсионного обеспечения. Чтобы нам международные организации помогали документально получать на тех территориях документы и передавать их в органы Пенсионного фонда», — добавил Кириленко.

Как сообщалось, в Верховной Раде зарегистрирован законопроект № 2083-д, который призван урегулировать вопрос выплаты пенсий лицам, проживающим на временно оккупированных территориях. Он предусматривает предоставление людям, которые жили на временно оккупированных территориях и не могли платить страховые взносы, права докупить стаж без применения санкций. В случае потери документов предоставляется возможности рассчитывать пенсию на основании информации из реестра застрахованных лиц. Законопроект также отменяет обязательную регистрацию пенсионеров как временно перемещенных лиц для получения пенсий, и предусматривает выплату задолженности по пенсиям без срока давности (сейчас действует лимит — 3 года).