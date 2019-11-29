Украинцев избавят от необходимости предъявлять в госорганах чеки об оплате

Министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет анонсировал запуск через один-три месяца сервиса, который позволит избавиться от необходимости предъявлять в официальных учреждениях квитанцию об оплате.
«Мы планируем запустить сервис, который позволит избавиться от такого явления, когда чиновники требуют у граждан квитанцию об оплате (часто еще и с мокрой печатью)», — написал Дубилет в «Телеграме» в пятницу.
Банки смогут подключиться к соответствующему порталу через АPI, а пользователю нужно будет ввести номер квитанции, после чего она появится на экране; он сможет также скачать ее с наложенной электронной цифровой подписью, пояснил Дубилет.
«Таким образом, вы сможете провести платеж в Приват24, monobank или другом банке, получить номер квитанции и сразу показать его чиновнику... Мы примем постановление, которое обяжет все госорганы пересмотреть свои процедуры и не требовать бумажной квитанции», — отметил министр.
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