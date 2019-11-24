Tesla получила более 100 тысяч заказов на новый пикап несмотря на неудачную презентацию

Гендиректор Tesla Илон Маск сообщил, что Tesla уже получила 146 тыс. заказов на новый электрический пикап Cybertruck, презентация которого состоялась в минувший четверг. Об этом Маск написал на своей старнице в Twitter.
Презентация электропикапа Cybertruck состоялась 21 ноября в Лос-Анджелесе. Публике показали бронированный автомобиль трапециевидной формы, стоимость которого будет начинаться от $39,9 тыс.
Чтобы продемонстрировать прочность металлического корпуса Маск ударил по нему кувалдой. Затем он попросил главного конструктора Tesla бросить металлический шар в одно из бронированных окон пикапа — окно в итоге треснуло.
«Мы бросали гаечные ключи, бросали все, даже буквально кухонную раковину в стекло, и оно не разбилось. По какой-то странной причине оно разбилось сейчас», — сказал Маск на презентации. «Я не знаю почему. Мы исправим это», — пообещал он.
Электромобиль будет выпускаться в трех вариантах, в зависимости от дальности хода на одной зарядке — 250 миль (400 км), 300 миль (480 км) и 500 миль (800 км)/ В зависимости от модели автомобиль получит разное количество двигателей — от одного до трех. Производство может начаться в конце 2021 года.
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