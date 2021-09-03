Выпуск пикапа Tesla Cybertruck снова отложили

Tesla в очередной раз отложила запуск серийного производства электрического пикапа Cybertruck. Глава компании Илон Маск в разговоре с топ-менеджерами заявил, что премьера готового к выпуску автомобиля состоится не ранее конца 2022 года, а его массовая сборка в больших объемах начнется только во второй половине 2023 года. Об этом со ссылкой на собственный источник сообщает Electrek.

Концептуальная версия нового Tesla Cybertruck была представлена в ноябре 2019 года, а его серийное производство должно было начаться до конца 2021 года. Впоследствии Маск отложил премьеру пикапа на начало 2022 года, а теперь стало известно, что его старт выпуска переносится еще минимум на один год.

При этом глава Tesla в очередной раз заявил об уникальности предстоящего автомобиля. «Это совершенно особенный проект. Как ошибка в Матрице. Как автомобиль, который разработали специально для Нео», — заявил Маск в разговоре со своими подчиненными.

Концептуальная версия Tesla Cybertruck, представленная два года назад, была неоднозначно встречена публикой и прессой. В частности, автомобиль подвергся критике за примитивность дизайна. Несмотря на это, Tesla получила уже свыше полумиллиона предварительных заказов на покупку Cybertruck. По предварительным данным, цены на автомобиль, который составит конкуренцию Ford F-150 Lightning и GMC Hummer EV, будут начинаться от $49 тыс.

Пикап будет доступен в трех основных модификациях: с одним, двумя или тремя электрическими моторами. Начальная версия модели с одним агрегатом сможет разгоняться до «сотни» за 6,5 с, тогда как «старший» трехмоторный вариант Tri Motor набирает 100 км/ч за 2,9 секунды. Заявленный запас хода без подзарядки в зависимости от модификации варьируется от 400 до 800 километров.