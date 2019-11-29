Бывший глава «Аграрного фонда» выписал себе и своим топ-менеджерам миллионные выходные пособия

Бывший глава ПАО «Аграрный фонд» Андрей Радченко выписал себе и своим топ-менеджерам 9 млн грн выходного пособия, при том, что сам Фонд недополучил только за III квартал 2019 года более 42 млн грн.
«Финансовый план компании был не выполнен в более чем 4 раза», — сообщается на официальном сайте фонда в пятницу.
Кроме этого, как отмечается в сообщении, некоторые сотрудники «Аграрного фонда» сопротивлялись проведению проверки законности хозяйственных операций и достоверности финансовой отчетности, инициированного Министерством развития экономики, торговли и сельского хозяйства. «Возможно, эти сотрудники имеют определенные обязательства перед уже уволенным руководством», — говорится в сообщении.
Ранее министр экономики Тимофей Милованов 23 октября сообщил об отстранении Радченко с поста главы Аграрного фонда. «А фонд вообще нужно закрыть. Агроотрасль знает правду», — прокомментировал он соответствующее решение на своей странице в Facebook.
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