Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину после 1 января

Президент России Владимир Путин обсудил по телефону с канцлером Германии Ангелой Меркель поставки газа в Европу.

«Затронуты актуальные для обеспечения энергобезопасности стран ЕС вопросы сотрудничества в газовой отрасли — в том числе в контексте перспектив транзита российского природного газа через территорию Украины после 1 января 2020 года и осуществления проекта «Северный поток-2», — сообщила пресс-служба Кремля.

По ее данным, лидерами РФ и Германии «дана позитивная оценка итогов прошедшего в Париже 9 декабря саммита в „нормандском формате“, на котором были согласованы некоторые шаги по реализации минского комплекса мер, являющегося безальтернативной основой урегулирования на Юго-Востоке Украины».

Напмоним, что контракт на поставку и транзит газа через Украину между «Газпромом» и «Нафтогазом» заканчивается 31 декабря 2019 года.