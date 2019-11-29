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У Трампа отбирали телефон на время поездки в Афганистан

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У Трампа отбирали телефон на время поездки в Афганистан

Президент США Дональд Трамп лишился своего телефона и доступа в Twitter на время секретной поездки в Афганистан в четверг, сообщило издание Politico.

Трамп на День благодарения нанес необъявленный визит в Афганистан, где встретился с американскими военнослужащими.

«Мобильные телефоны, точки доступа и другие устройства, испускающие сигналы, были конфискованы у всех, кто летел на „борту номер один“, — да, даже и у самого президента. Но его сотрудники обеспечили, чтобы твиты отправляли с учетной записи Трампа в Twitter. Это делалось для того, чтобы те, кто следит за Трампом, ничего не заподозрили из-за того, что помешанный на Twitter президент ничего не твитил, как это было (в аналогичной ситуации — ред.) в прошлом году», — сообщает Politico.

Трамп с самого начала президентства настоял на том, что будет продолжать пользоваться личным телефоном, несмотря на возражения спецслужб и многочисленные публикации в СМИ о том, что это будто бы позволяет вести слежку за Трампом со стороны иностранных разведок. Предшественнику Трампа Бараку Обаме спецслужбы разрешили пользоваться телефоном лишь к концу президентства, да и то отключили на нем большую часть функций, включая Wi-Fi и геопозицию.

Кроме того, Трампа практически втайне вывезли в Вашингтон из Флориды, где он отдыхал, а оттуда в Афганистан. Для маскировки самолет Трампа остался во Флориде, а президент вылетел в Вашингтон на военно-транспортном самолете, после чего направился в Афганистан на другом лайнере, который также используется как «борт номер один».

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Кроме того, группе журналистов, сопровождавшей Трампа, не сказали, куда он направляется, вплоть до посадки в Афганистане после 13-часового перелета. Самолет взлетал в Вашингтоне и садился на военной базе в Афганистане с задернутыми шторами и выключенным светом в салоне, уточнили журналисты.

Афганистан, Дональд Трамп
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Пятница, 29 ноября 2019
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