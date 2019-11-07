Ученые впервые за 20 лет обнаружили новый штамм ВИЧ

Вирусологи из Миссурийского университета совместно с медицинской компанией Abbott Laboratories обнаружили новый штамм ВИЧ. Результаты исследования опубликованы в издании Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes.

У ВИЧ существует несколько подтипов или штаммов, кроме того, в течение времени они могут меняться и мутировать. Ученые выявили, что новый штамм — часть группы M вируса ВИЧ-1 (подтип L). Как отмечает Abbott Laboratories, именно эта группа ВИЧ широко распространена во всему миру. Это первый новый штамм группы М с 2000 года, когда ученым удалось установить принципы классификации подтипов.

Чтобы доказать существование нового подтипа, исследователям потребовалось найти три случая заболевания, не связанные друг с другом. Первые два ученые обнаружили в Демократической Республике Конго в 1983 и 1990 годах. Третий был найден там же в 2001 году в рамках исследования о предотвращении передачи вируса ребенку от матери.

CNN отмечает, что последний образец вируса был похож на первые два. Тогда не было технологий, чтобы проверить, являлся ли он новым штаммом, а доказать его принадлежность к группе М удалось только сейчас. Как передает телеканал, предполагается, что современные лекарства против ВИЧ, действующие на большинство штаммов, помогут бороться и с ним.