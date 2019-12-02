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Молдова готовится к возможному прекращению транзита газа через Украину

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Молдова готовится к возможному прекращению транзита газа через Украину

Высший совет безопасности Молдовы на этой неделе обсудит подготовку к возможному прекращению поставок российского газа по территории Украины. Об этом сообщил президент страны Игорь Додон на брифинге в понедельник.

«Надо обсудить с „Молдовагаз“ и другими предприятиями энергетического сектора ситуацию после 1 января. У нас нет определенности в том, что касается транзита газа через территорию Украины», — сказал Додон, которого цитирует ТАСС.

Действующий контракт с «Газпромом» на поставки голубого топлива истекает в 2019 году, но будет продлен в ближайшее время.

Додон также сообщил, что в настоящее время обсуждаются варианты доставки российского газа в страну.

«Соглашение с „Газпромом“ должно быть подписано в ближайшие дни. Мы готовы к базовому сценарию и альтернативным. Базовый — если Россия и Украина договорятся до 31 декабря и останется прежний транзит», — сказал Додон, отметив, что этот сценарий больше всего устраивает Молдову.

Если прежнего транзита через Украину не будет, то по словам президента, предусмотрено несколько вариантов доставки российского газа. «На данном этапе их два. Первый — через „Турецкий поток“. Здесь все технические детали проработаны и у нас есть возможность получать газ таким образом», — сказал президент, пояснив, что речь идет о маршруте через Турцию, Болгарию, Румынию, по существующей системе магистральных газопроводов на Балканах.

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«Второй вариант, в случае если понадобятся дополнительные объемы, то они пойдут через Алексеевку — через север, из Украины. И это тоже российский газ, который может поставляться реверсно», — пояснил Додон. По его словам, вопрос поставок газа вынесен на заседание Высшего совета безопасности страны (ВСБ), которое состоится на этой неделе.

транзит газа, Молдова, Игорь Додон
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