Зеленский предложил части жителей Донбасса уехать в Россию

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что за жителей оккупированных отдельных районов Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО), которые «потерялись» в связи с произошедшими с 2014 года событиями, нужно бороться, а «те, кто за Россию», вольны делать свой выбор и могут уехать жить туда, где им хочется.
«Был опубликован опрос, что большинство людей хотят жить в России. Это неправда. Я верю и знаю, что там есть люди, которые за Украину. Также есть „потерявшиеся“. И наконец, есть те, кто за Россию. Те, кто за Россию, могут уехать, Россия в настоящее время раздает нелегальные российские паспорта. Каждый человек имеет право выбирать, где он хочет жить», — сказал он в интервью западным СМИ Der Spiegel, Le Monde, Time и Gazera Wyborcza, текст которого приводит Der Spiegel.
При этом Зеленский подчеркнул, что считает неправильным и несправедливым, если на территории Украины кто-то говорит, что он гражданин России и Украина «его земля».
«Что касается тех, кто „потерялся“: если у кого-то есть украинский паспорт, а затем дополнительно он получает российский паспорт и получает социальную поддержку как здесь, так и там, то он сбился с пути. У меня нет морального права говорить „Тьфу“. Нужно вернуть этих людей назад, чтобы бороться за них. Но я бы не стал бороться за людей, которые считают себя только русскими», — указал он.
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