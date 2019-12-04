Трамп стал еще на один шаг ближе к объявлению импичмента

Комитет по разведке Палаты представителей США во вторник поддержал доклад об импичменте, теперь он отправится в юридический комитет, сообщают местные СМИ.
Отмечается, что в ходе голосования 13 законодателей выступили в поддержку доклада, 9 против.
Ранее комитет по разведке палаты представителей США опубликовал доклад о процессе импичмента Трампа. Доклад был подготовлен по итогам нескольких слушаний с американскими чиновниками в ноябре.
Конгрессмены в докладе выделили два основных направления, по которым, по их мнению, Трамп допустил серьезные нарушения. Первое из них они охарактеризовали как «ненадлежащее исполнение обязанностей». В докладе подчеркивается, что доказательств ненадлежащего исполнения обязанностей Трампом — «множество».
Вторая группа нарушений, фигурирующая в докладе — это обструкция расследованию Палаты представителей. В документе отмечается, что Трамп заблокировал дачу показаний ряда чиновников, а также — передачу конгрессменам документов.
Комитет по разведке Палаты представителей США считает, что Трамп в ситуации с расследованием против бывшего вице-президента США Джо Байдена в Украине пытался использовать свои полномочия, чтобы получить преимущество на выборах 2020 года, говорится в докладе.
«Процедура импичмента в отношении 45-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа выявила длившиеся месяцами попытки президента Трампа использовать полномочия, чтобы добиться иностранного вмешательства ему на пользу на выборах 2020 года», — говорится в докладе.
В США этой осенью демократы инициировали процедуру импичмента Трампа. Причиной для разбирательств стало сообщение американского информатора о том, что Трамп пытался убедить президента Украины Владимира Зеленского начать расследование в отношении сына одного из своих вероятных конкурентов на выборах президента США Джо Байдена — Хантера.
Комитет по разведке Палаты представителей США во вторник проголосовал за то, чтобы опубликовать доклад о процессе импичмента Трампа.
Публикация этого доклада означает, что теперь работа по вопросу об импичменте Трампу окончательно переходит от комитета по разведке в юридический комитет.
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