Путин прокомментировал перспективы транзита газа через Украину

Президент Российской Федерации Владимир Путина, говоря о перспективах транзита газа через Украину в рамках Петербургского международного экономического форума, сказал: «Мы исходим из того, что поставки в Европу будут расти».

По его словам, Россия намерена за 10 лет нарастить поставки газа в Европу на 50 млрд куб. м, сообщает Интерфакс.

При этом Путин заявил, что есть возможность загружать ГТС Украины и дальше, но «нужна воля Киева к нормальным экономическим отношениям».

По его словам, Украина монопольно завышает цены на транзит газа, снижая привлекательность своего транзита, «монополия плоха».

Глава РФ также сообщил, что в 2021 году экспорт российского газа в Европу может снова превысить 200 млрд куб. м.