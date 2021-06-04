Путин прокомментировал перспективы транзита газа через Украину

Президент Российской Федерации Владимир Путина, говоря о перспективах транзита газа через Украину в рамках Петербургского международного экономического форума, сказал: «Мы исходим из того, что поставки в Европу будут расти».
По его словам, Россия намерена за 10 лет нарастить поставки газа в Европу на 50 млрд куб. м, сообщает Интерфакс.
При этом Путин заявил, что есть возможность загружать ГТС Украины и дальше, но «нужна воля Киева к нормальным экономическим отношениям».
По его словам, Украина монопольно завышает цены на транзит газа, снижая привлекательность своего транзита, «монополия плоха».
Глава РФ также сообщил, что в 2021 году экспорт российского газа в Европу может снова превысить 200 млрд куб. м.
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