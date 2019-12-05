Суд разрешил Тигипко не платить АМКУ штраф 55 млн грн

Хозяйственный суд Киева отменил решение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) от 25 апреля 2019 года о наложении штрафа в размере 55 млн грн на группу компаний «ТАС» Сергея Тигипко за нарушения законодательства о защите экономической конкуренции при приобретении акций ЧАО «Днепрометиз» (Днепр) и отказ в данной концентрации.

Как сообщается в материалах дела № 910/8918/19, соответствующее решение по иску компании Blossom Investments OU (Эстония), связанной с группой «ТАС», принято 21 ноября текущего года, а полный текст вердикта составлен 27 ноября, передает Интерфакс-Украина.

Как сообщалось, АМКУ 25 апреля рассмотрел вопрос относительно покупки группой «ТАС» предприятия «Днепрометиз» у подсанкционной «Северстали».

«Было признано, что данная транзакция была осуществлена с нарушением законодательства о защите экономической конкуренции и санкционного законодательства. На ответчика — группу „ТАС“ — наложен штраф в размере 55 млн грн. Разрешение не предоставлено», — написал тогда глава Комитета Юрий Терентьев в Facebook.

В свою очередь группа «ТАС» заявила о несогласии с решением АМКУ и намерении обжаловать его в судебном порядке.

Также сообщалось, что 27 октября 2017 года ПАО «Северсталь» продало ЧАО «Днепрометиз»: ее дочерняя компания Cambay Services Ltd. завершила сделку по продаже 100% акций Dealzone Holding Ltd., владеющей 98,6% «Днепрометиза». АМКУ рассматривал приобретение новым собственником акций ЧАО «Днепрометиз» (Днепр) с декабря 2017 года.

«Северсталь» приобрела 60% акций «Днепрометиза» в 2006 году у группы «ТАС», в 2008 году докупила у «ТАС» еще 34,6% акций, сконцентрировав долю в предприятии до 98,6%.

Ранее АМКУ сообщал, что новый собственник одного из крупнейших предприятий по изготовлению металлических изделий Украины — ЧАО «Днепрометиз» — не обращался в АМКУ за разрешением на концентрацию контрольного пакета акций завода: «В АМКУ в период с 1 января по 2 ноября 2017 года не поступали какие-либо заявления от субъектов хозяйствования о предоставлении разрешения на приобретение акций ЧАО «Днепрометиз».

«Днепрометиз» производит метизные изделия из низкоуглеродистых сталей. Мощность предприятия — 120 тыс. тонн в год.