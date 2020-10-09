АМКУ разрешил компании Тигипко купить Проминвестбанк

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) одобрил приобретение Проминвестбанка кипрской компанией Luregio Limited, конечным бенефициаром которой является бизнесмен Сергей Тигипко, через покупку ООО «Финансовая компания «Фортифай».

За соответствующее решение комитет проголосовал на заседании 8 октября, сообщает Иинтефакс-Украина.

Как сообщал Антимонопольный комитет, в обоих случаях речь идет о приобретении, которые обеспечат более 50% голосов в высшем органе управления.

Согласно информации в Едином госреестре юрлиц и лиц-предпринимателей, Luregio Limited 28 августа этого года зарегистрировало ООО «Лурежио инвест» с уставным капиталом 350 млн грн, основными видами деятельности которого указано консультирование и управление, предоставление финансовых услуг и других вспомогательных коммерческих услуг.

Руководителем предприятия назначена Людмила Назаренко, которая была заместителем директора по юридическим вопросам ООО «Группа ТАС» и членом наблюдательного совета Универсал Банка, принадлежащих Тигипко.

4 марта пакет акций ПИБ размером 99,7726% был продано в рамках исполнительного производства на торгах фондовой биржи ПФТС по 268 млн 709,96 тыс. Грн. Производство было открыто в рамках выполнения решения международного арбитража о взыскании с РФ убытков ряда компаний, связанных с бизнесменом Игорем Коломойским и которые имели активы в Крыму.

Покупателем через ЗАО «Альтана Капитал» стало ООО «ФК «Фортифай», владельцев которого некоторые СМИ связывают с Коломойским.