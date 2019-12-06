Нацбанк продолжает укреплять курс гривны

Национальный банк Украины на пятницу, 6 декабря, укрепил официальный курс гривны еще на 5 копеек - до 23,8770 грн за доллар против 23,9303 грн за доллар в четверг.

Такие данные приведены на сайте регулятора.

Официальный курс гривны к евро установлен на уровне 26,4892 грн против 26,5171 грн накануне.