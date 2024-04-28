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Зеленський: Кожен, хто допомагає протистояти російському терору, є справжнім захисником життя

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Володимир Зеленський заявив, що Україна вдячна Сполученим Штатам і кожному з партнерів за рішення на підтримку нашої держави та людей. Маємо зробити все, щоб життя перемогло. Про це Президент України написав на своїй сторінці у мережі Facebook.

"Тридцять чотири російські ракети за цю ніч. Частину вдалося збити. Але світ має всі можливості, щоб допомогти збивати кожну ракету і кожен дрон російських терористів. Це абсолютно реально. І єдине, що потрібно, — реальністю мають стати й необхідні політичні рішення та домовленості", – наголосив він.

Також глава держави зазначив, що терор завжди повинен програвати, і кожен, хто допомагає протистояти російському терору, є справжнім захисником життя.

Крім цього Володимир Зеленський підкреслив, що Україні необхідні системи ППО, достатня кількість та якість зброї для наших дій на фронті, а також оперативність у постачанні та рішучість дій.

Зеленський
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