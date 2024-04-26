Reuters: Пропозиція США щодо використання відсотків із російських активів для допомоги Україні набирає популярності у G7

Пропозиція США щодо використання майбутніх відсотків із заморожених російських активів для допомоги Україні, замість повної їх конфіскації, набирає популярності серед країн Великої семи. Пише Reuters, із посиланням на слова двох офіційних осіб G7, передає УНН.

Зауважимо, що нині через збройну агресію рф проти України, у Європі та США заморожені активи російських бізнесменів та компаній на загальну суму близько 300 мільярдів доларів. За даними експертів, щорічно ці активи дають прибуток – близько 5 мільярдів доларів. Віддати ці відсотки доходів з рос активів на відбудову України – це один із найбільш популярних варіантів подолання розбіжностей між США та Європою. Цей варіант політики збираються розглянути й ймовірно затвердити на саміті лідерів G7 в Італії, що відбудеться у червні.

Втім, один із офіційних представників членів G7 зауважив у коментарі Reuters, що країни Групи Семи все ще сперечаються щодо певних "стримувань", які зменшать ці очікувані надприбутки лише до 2,5-3,0 мільярдів доларів. Зокрема, він вказав на 25% податкову ставку Бельгії, "комісія за зручність", яку застосовує депозитарій Euroclear, і запропонований резерв для судового розгляду.

Міністри фінансів G7 предметно розглянуть це питання на зустрічі наприкінці травня. Вони сподіваються знайти консенсусну пропозицію, аби представити її лідерам на червневому саміті.

«Ми відчуваємо невідкладну необхідність досягти міжнародного консенсусу. Усі визнають, що нам потрібно робити більше», - сказав чиновник в коментарі виданню.

Другий чиновник G7 повторив цю точку зору, та підкреслив необхідність забезпечити довгостроковий потік фінансування для України.

Високопоставлений американський чиновник сказав, що схвалення Конгресом близько 61 мільярда доларів допомоги США для України, яке довго відкладалося, і окремого пакету в 50 мільярдів євро від Європейського Союзу допоможе Києву, однак українці все одно зіткнуться з дефіцитом фінансування в 2025 і 2026 роках.

За словами американського чиновника, який коментував ситуацію Reuters, у Вашингтоні вважають, що всі варіанти, включаючи пряме захоплення російських активів, є виправданими за міжнародним правом і повинні залишатися на столі. Водночас американці прагнуть досягти консенсусу навколо ідеї, що може допомогти Україні прямо зараз.

Він також додав, що видача позики замість облігацій мала сенс, оскільки це не потребувало б офіційного випуску з проспектом і дозволило б суверенним країнам діяти швидко. На його думку, це також дозволить країнам G7 дати додаткову підтримку Україні за відносно низьку вартість.

Бред Сетсер, старший науковий співробітник Ради з міжнародних відносин, сказав, що Вашингтон явно шукає угоди, і пропозиція щодо перенесення очікуваного процентного доходу може стати хорошою основою для угоди в червні.

«Це дуже розумний підхід і він має обмежені правові ризики. .. Немає доказів того, що росія йде, тож це означає, що потік доходу буде доступним протягом тривалого періоду часу», — сказав Сетсер.

Сетсер також нагадав, що країни G7 зобов’язалися тримати російські активи в замороженому стані, доки москва не виведе свої сили з України та не заплатить за збитки, завдані вторгненням.