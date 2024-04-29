Міненерго: російські атаки на українську енергетику іза останній місяць завдали збитків у мільярди гривень

російські атаки на українську енергетичну інфраструктуру за останній місяць завдали збитків у мільярди гривень. Зараз проводиться аналіз збитків, визначається, яке обладнання і на яких об’єктах потребує ремонту або відновлення. Про це повідомила заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук у ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

"Кожен російський удар по нашій енергетиці - це сотні мільйонів гривень. Якщо підраховувати наслідки за останній місяць, то мільярди. Зараз ми проводимо аналіз того, що підлягає ремонту, відновленню, яке саме обладнання потрібне, на яких об’єктах, де це доцільно робити" - каже Гринчук.

За інформацією Міненерго, в регіонах, що зазнають постійних атак з боку росії, ремонт великих електрогенеруючих об'єктів іноді лише збільшує увагу ворога, внаслідок чого ці об'єкти можуть бути атаковані вже наступного дня.Тому для цих регіонів вони шукають інші рішення та підходи.

"Ми намагаємось відремонтовувати те, що можна відремонтувати, до цього залучаємо усі наші ресурси та допомогу партнерів, аби відновити ті об’єкти, котрі нам будуть критично необхідні для проходження наступного опалювального сезону" - додала вона.