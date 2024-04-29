Міненерго: Підняття тарифу на електроенергію для населення дозволяє провести необхідні ремонти

Підняття тарифу на електроенергію для населення в Україні торік дозволило збалансувати енергосистему та провести необхідні ремонти.
Про це заявив заступник міністра енергетики Микола Колісник в ефірі телемарафону Єдині новини.
"Хочеться зазначити, що те незначне підняття тарифу, яке відбулось у 2023 році додало системі 3 ГВт, які дали можливість безпечно та стало пройти опалювальний сезон", - зазначає посадовець.
Він також перелічив які ще причини дали змогу зекономити електроенергію, що населення почало ощадливо використовувати електроенергію через зростання вартості.
"Це совокупність дій. Перш за все була змога збалансувати економічно суб’єктів ринку електричної енергії, за рахунок чого в них була фінансова спроможність здійснити заходи щодо відбудови, підготовки до опалювального сезону, провести належним чином ремонту кампанію, зокрема ремонт пошкодженого обладнання від попередніх обстрілів. Таким чином кількість обладнання, яке було готове до опалювального сезону було додатково 3 ГВт, які давали змогу збалансувати систему між попитом та проппозицією", - додав Колісник.
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