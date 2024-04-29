ФОПи мають можливість сплатити податки в застосунку "Дія"

Фізичні особи-підприємці (ФОП) 1-3 групи мають можливість сплатити податки в застосунку "Дія" за кілька кліків.
Про те, як сплатити податки в "Дії" - в матеріалі РБК-Україна.
Варто додати, що послуга була тимчасово зупинена ще на початку повномасштабного вторгнення росії. Тоді служби національної безпеки прийняли рішення відключити усі державні реєстри, аби захистити дані громадян. Вже через декілька місяців, а саме у березні 2022 року, доступ до послуги було відновлено.
Послуга корисна для ФОПів 1-3 групи без найманих працівників на спрощеній системі оподаткування.
Для того, щоб сплатити податок через “Дію” необхідно:
Якщо ж ви обрали "Декларацію платника єдиного податку 2%":
Після подання декларації - сума надходжень по ФОП підтягуватиметься автоматично.
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