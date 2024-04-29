ФОПи мають можливість сплатити податки в застосунку "Дія"

Фізичні особи-підприємці (ФОП) 1-3 групи мають можливість сплатити податки в застосунку "Дія" за кілька кліків.

Про те, як сплатити податки в "Дії" - в матеріалі РБК-Україна.

Варто додати, що послуга була тимчасово зупинена ще на початку повномасштабного вторгнення росії. Тоді служби національної безпеки прийняли рішення відключити усі державні реєстри, аби захистити дані громадян. Вже через декілька місяців, а саме у березні 2022 року, доступ до послуги було відновлено.

Послуга корисна для ФОПів 1-3 групи без найманих працівників на спрощеній системі оподаткування.

Для того, щоб сплатити податок через “Дію” необхідно:

авторизуйтесь в "Дії";

у застосунку натиснути: "Сервіси" - "Податки";

оберіть: "Сплата податків та зборів";

оберіть податок, а також період, за який сплачуєте;

натисніть: "Сплатити".

Якщо ж ви обрали "Декларацію платника єдиного податку 2%":

натисніть "Надіслати";

оберіть період, за який декларується дохід;

введіть суму надходжень. Сума податку вираховується автоматично;

введіть контактний номер телефону;

перевірте правильність відображеної інформації перед підписанням декларації;

підпишіть електронним підписом.

Після подання декларації - сума надходжень по ФОП підтягуватиметься автоматично.