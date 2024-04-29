Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Бізнес

RSS

ФОПи мають можливість сплатити податки в застосунку "Дія"

204

Фізичні особи-підприємці (ФОП) 1-3 групи мають можливість сплатити податки в застосунку "Дія" за кілька кліків.

Про те, як сплатити податки в "Дії" - в матеріалі РБК-Україна.

Варто додати, що послуга була тимчасово зупинена ще на початку повномасштабного вторгнення росії. Тоді служби національної безпеки прийняли рішення відключити усі державні реєстри, аби захистити дані громадян. Вже через декілька місяців, а саме у березні 2022 року, доступ до послуги було відновлено.

Послуга корисна для ФОПів 1-3 групи без найманих працівників на спрощеній системі оподаткування.

Для того, щоб сплатити податок через “Дію” необхідно:

  • авторизуйтесь в "Дії";
  • у застосунку натиснути: "Сервіси" - "Податки";
  • оберіть: "Сплата податків та зборів";
  • оберіть податок, а також період, за який сплачуєте;
  • натисніть: "Сплатити".

Якщо ж ви обрали "Декларацію платника єдиного податку 2%":

  • натисніть "Надіслати";
  • оберіть період, за який декларується дохід;
  • введіть суму надходжень. Сума податку вираховується автоматично;
  • введіть контактний номер телефону;
  • перевірте правильність відображеної інформації перед підписанням декларації;
  • підпишіть електронним підписом.

Після подання декларації - сума надходжень по ФОП підтягуватиметься автоматично.

ФОП, Дія, податки
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Понедельник, 29 апреля 2024
Воскресенье, 28 апреля 2024
Суббота, 27 апреля 2024
Пятница, 26 апреля 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023