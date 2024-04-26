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Європарламент ухвалив перші в історії ЄС правила боротьби з насильством щодо жінок і домашнім насильством

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24 квітня Європейський парламент ухвалив перші в історії ЄС правила боротьби з насильством щодо жінок і домашнім насильством. Директива закликає до посилення законів проти кібернасильства, кращої допомоги потерпілим від насильства і заходів для запобігання зґвалтуванням. Про це йдеться на сайті Європарламенту.

За даними парламенту, новий закон підтримали 522 депутати, 27 були проти й 72 утрималися.

Нові правила забороняють калічення жіночих статевих органів і примусовий шлюб, а також окреслюють конкретні правила щодо правопорушень, скоєних в інтернеті, таких як розкриття приватної інформації та зумисне розсилання відвертих фотографій.

Також нове законодавство включатиме довший перелік обтяжливих обставин для злочинів, які передбачають більш суворі покарання, таких як злочини проти громадських діячів, журналістів або правозахисників.

Список також містить покарання за "намір покарати жертв" на підставі їхньої статі, сексуальної орієнтації, кольору шкіри, релігії, соціального походження чи політичних переконань.

"Безпека та благополуччя потерпілих мають бути в пріоритеті. Медична допомога має бути доступною, зокрема послуги з сексуального та репродуктивного здоров'я. Органи влади держав-членів ЄС матимуть посилені зобов'язання щодо звітності та збирання доказів, а також повинні будуть підвищувати обізнаність громадськості про те, що секс без згоди вважається кримінальним злочином", – йдеться на сайті Європарламенту.

Співдоповідач від Комітету з питань прав жінок та гендерної рівності Френсіс Фіцджеральд сказала: "Сьогодні Парламент зробив перші кроки для того, щоб зробити Європу першим континентом у світі, який покінчив з насильством щодо жінок. Це широкомасштабний законодавчий акт, який запобігатиме насильству щодо жінок, захищатиме постраждалих та переслідуватиме злочинців, забезпечуючи таким чином цілісний підхід до боротьби з цими огидними злочинами".

Вона додала, що не може бути рівності без викорінення насильства щодо жінок: "Ми повинні забезпечити, щоб не було безкарності для тих, хто скоює такі злочини".

Нові правила набудуть чинності через 20 днів після їх публікації в Офіційному журналі ЄС. Держави-члени ЄС мають три роки на імплементацію цих положень.

Європейський парламент
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