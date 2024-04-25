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В Україні хочуть змінити правила продажу вживаних транспортних засобів, - ЗМІ

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В Україні влада планує змінити правила продажу вживаних транспортних засобів для збільшення надходжень до державного бюджету. Новий механізм прописаний у законопроєкті №9083, який пройшов перше читання у парламенті.

Як пише Апостроф, про те, що зміниться, розповіло видання UAmotors.

Документ передбачає дерегуляцію та детінізацію українського ринку торгівлі вживаним транспортом. Законопроєкт покликаний спростити процедуру реєстрації вживаних авто та створити нову базу для оподаткування.

Як пояснив автор ініціативи, голова Податкового комітету ВРУ Данило Гетманцев, ринок вживаних авто до повномасштабної війни становив 1,7 млн одиниць на рік, у 2023 році - 780 тис. авто, у 2024-му - 1,5 млн одиниць. При цьому частка машин, які продають в "білу" - лише 2,5%.

"Від продажу автівки в білу - держава отримує в середньому 19,8 тис.грн. Від продажу в чорну - 0", - повідомив Гетманцев.

Зараз угоди з купівлі-продажу переважно оформлюються між фізособами, що дозволяє громадянам уникнути зайвого оподаткування. Проте для роботи комісійних майданчиків виникають певні труднощі - підприємцям, які займаються перепродажем не вигідно реєструвати їх на себе за нинішнім законодавством.

"Скасування безглуздої державної реєстрації вживаних автомобілів торгуючою організацією на себе, навіть якщо вона їх купує як товар для подальшого перепродажу - стане запорукою для виведення з тіні ринку, розширення діяльності білих автотрейдерів та ліквідації схем, через які бюджет недоотримує податки", - уточнив голова Податкового комітету.

Водночас, перепродаж вживаних авто через суб’єкти господарювання буде обкладатись податком, що позначиться на кінцевих цінах.

Документ ще має пройти профільний комітет та друге читання у Верховній Раді.

транспорт, автомобілі
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