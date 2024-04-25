Кабмін заборонив пересилати українські паспорти для чоловіків від 18 до 60 років

Кабінет Міністрів заборонив пересилання паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон для громадян України чоловічої статі віком від 18 до 60 років. Про це йдеться у постанові Кабміну №443 від 23 квітня, передають Українські Новини.

"Отримання паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянином України чоловічої статі віком від 18 до 60 років здійснюється у територіальному органі/територіальному підрозділі ДМС. Пересилання таких паспортів до відокремленого підрозділу або закордонної дипломатичної установи України для організації їх видачі не здійснюється", - йдеться у постанові.

Вимоги цього пункту не застосовуються до чоловіків, яким відповідно до Правил перетинання державного кордону громадянами України дозволено перетинання кордону.

Відповідні зміни внесені до Порядку реалізації експериментального проекту щодо оформлення паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянам України, які перебувають за межами України, оформлення, обміну іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають в Україні, посвідки на постійне проживання під час їх перебування за межами України.