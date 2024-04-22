МО України затвердило єдині правила кібербезпеки для своїх інформаційних систем

Міністерство оборони ухвалило наказ щодо затвердження основних засад інформаційної безпеки та кібербезпеки в інформаційно-комунікаційних системах, що надасть змогу усім системам, сервісам, застосункам та цифровим інструментам міністерства мати єдині, чітко визначені правила щодо кібербезпеки.

Про це повідомляє пресслужба міністерства, передає УНН.

«Міністерство оборони ухвалило наказ щодо затвердження основних засад інформаційної безпеки та кібербезпеки в інформаційно-комунікаційних системах. Відтепер усі системи, сервіси, застосунки та цифрові інструменти Міністерства оборони матимуть єдині, чітко визначені правила щодо кібербезпеки. Правила враховуватимуть кращі підходи НАТО та міжнародні стандарти», - йдеться в повідомленні.

Заступниця міністра оборони з цифровізації, цифрових трансформацій та цифрового розвитку Катерина Черногоренко наголосила, що нова політика передбачає систематичний перегляд та оновлення вимог міністерства у сфері кібербезпеки.