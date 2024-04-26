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Генерал: США планують втричі збільшити виробництво артилерійських боєприпасів

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Сполучені Штати планують збільшити виробництво артилерійських боєприпасів втричі – до 100 тис. 155-мм снарядів на місяць. Про це заявив заступник начальника штабу армії США генерал-лейтенант Джеймс Мінгус, повідомляє Defense One.

«З урахуванням доповнення, яке, на щастя, було прийнято 23 квітня, до наступного літа ми досягнемо виробництва 155-мм артилерійських боєприпасів у 100 тис. одиниць», – наголосив він.

За словами Мінгуса, наразі Сполучені Штати випускають 30 тис. артилерійських снарядів калібру 155 мм. Таким чином, після досягнення запланованої мети, США збільшать обсяг виробництва 155-мм боєприпасів до 1,2 млн на рік. Мінгус також додав, що збільшення виробництва артснарядів є критично важливим для України.

США, боєприпаси, Мінгус
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