Військова допомога від США допоможе ЗСУ повернути ініціативу на полі бою, - ЗМІ

Нова військова допомога Сполучених Штатів, розблокована після рішення Конгресу, допоможе Збройним cилам України з часом повернути ініціативу на полі бою, але широкомасштабний український наступ найближчим часом малоймовірний.
Про це журналістам 25 квітня заявив американський посадовець на умовах анонімності, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.
Новий пакет військової допомоги США вартістю 1 мільярд доларів був оголошений після багатомісячної перерви, під час якої російські сили розгорнули масштабний наступ на сході України.
"Українські війська вже тривалий час нормують свої боєприпаси, нормують свої ресурси. Тому російські війська, по суті, перехопили ініціативу", – прокоментував високопосадовець американського оборонного відомства.
На його думку, допомога з боку США та інших країн "дозволить українцям почати перехоплювати ініціативу", але "це не буде швидким процесом".
"Українцям потрібно буде досить сильно перебудуватися, щоб прийняти всі ці нові поставки... і забезпечити захист своїх позицій. Тому я б не прогнозував жодного широкомасштабного наступу в найближчій перспективі", – додав посадовець.
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