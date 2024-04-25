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Єрмак: Україна "точно" отримає нові системи ППО Patriot

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Україна "точно" отримає нові системи протиповітряної оборони Patriot. Про це в ефірі телемарафону повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

Відповідаючи на запитання ведучого про те, що в західних ЗМІ циркулює інформація про тиск ЄС і НАТО на Грецію та Іспанію, щоб вони поставили ці системи Україні, Єрмак заявив: "Можу точно вам сказати: нові Patriot будуть. І, чесно кажучи, для нас другорядне, звідки вони до нас потраплять. Головне, щоб вони були".

Він наголосив, що це питання України обговорює з партнерами щодня.

"І думаю, що йдеться не тільки про ці дві країни (Грецію та Іспанію. – Ред.). Американці говорять з багатьма партнерами, тому що це їхня зброя. І, безумовно, від них багато що залежить. Але знаємо і про позицію канцлера Шольца", – сказав очільник ОП.

Він додав, що всі партнери знають, скільки Україні потрібно Patriot, тому переконаний, що "дуже скоро" будуть гарні новини.

Patriot, Єрмак, ППО
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