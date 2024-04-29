ДТЕК: окупанти 180 разів обстріляли українські теплоелектростанції

З початку 2024 року російські окупанти 180 разів атакували українські теплоелектростанції, які є цивільною інфраструктурою.
Про це розповів виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук.
"Якщо рахувати від початку великомасштабного вторгнення, то це вже окупанти майже 180 разів обстріляли наші теплоелектростанції. Ця атака, 27 квітня, по суті, була четвертою великою після атак 22 та 29 березня та 11 квітня. Зараз аналізуємо наслідки цієї атаки, пошкодження серйозні. Чотири станції зазнали досить значних пошкоджень", — розповів Дмитро Сахарук.
Нагадаємо, у ніч на 27 квітня росія атакувала чотири теплові електростанції, є постраждалі цивільні особи.
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