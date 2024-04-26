Макрон: Умовою безпеки Європи є те, що росія не виграє війну в Україні

Умовою безпеки Європи є те, що країна-агресорка росія не виграє війну в Україні.
Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон, пише TF1.
"Неодмінною умовою нашої безпеки є те, що росія не виграє агресивну війну, яку вона веде в Україні. Я повністю приймаю вибір, який я зробив у Парижі 26 лютого, щоб знову ввести стратегічну двозначність", - заявив він.
Макрон зазначив, що Україна є необхідною умовою європейської безпеки.
"Чи є в нас якісь межі? Ні. І тому ми маємо бути переконливими, стримувати, бути присутніми й продовжувати зусилля", - заявив він.
За словами Макрона, Європа має наповнити змістом надійну оборону Європи, яка є умовою для відновлення загальної системи безпеки.
"Чи означає це, що нам потрібен щит протиракетної оборони? Можливо. Чи потрібно для цього нарощувати наш оборонний потенціал, і якщо так, то який? Безсумнівно. Саме тому найближчими місяцями я запрошу всіх наших партнерів до створення цієї європейської оборонної ініціативи", - додав він.
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