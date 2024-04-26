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У ПФУ розповіли, які категорії населення можуть отримати субсидії після завершення опалювального сезону

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Після 1 травня та завершення опалювального сезону певні категорії населення мають право на отримання субсидій.

Начальниця відділу контролю за правильністю нарахування житлових субсидій і пільг управління Пенсійного фонду України у Вінницькій області Оксана Гузенко пояснила, хто саме може оформити субсидії та які домогосподарства отримають допомогу від держави.

З 1 травня можуть оформити житлові субсидії домогосподарства, в яких їх не було призначено на зиму взагалі або в розмірі нуль, а також домогосподарства, які орендують житлове приміщення.

«З 1 травня буде масовий перерахунок житлової субсидії на неопалювальний період. Це буде здійснено автоматично для всіх домогосподарств, за винятком тих, в яких відбулися зміни в майновому стані або складі домогосподарства. До автоматичного перерахунку потрапить більшість з домогосподарств, яким призначено субсидію. Але є домогосподарства, яким необхідно в обов’язковому порядку, щоб мати літню субсидію та надалі зимову, звернутися з заявою та декларацією», – пояснила представниця Пенсійного фонду.

За словами Оксани Гузенко, вони мають звернутися з новою заявою, декларацією, а також обов’язково долучити договір оренди житла.

«В обов’язковому порядку звертаються сім’ї, в складі яких є внутрішньо переміщені особи. У цьому випадку для призначення субсидії на опалювальний період необхідно подати заяву, декларацію, і довідку ВПО», – заявила вона.

Водночас з 1 травня ще мають звернутися сім’ї, яких найбільше, де кількість осіб, які фактично там проживають, менше, ніж зареєстровані.

«Є особи в складі домогосподарства, які не проживають за місцем реєстрації. У цьому випадку до заяви і декларації має долучатися будь-який документ, який підтверджує факт непроживання особи за місцем реєстрації. Це може бути акт-обстеження матеріально-побутових умов, довідка з навчального закладу, проходження військової служби, довготривале відрядження, лікування або інший документ, за яким буде видно, що особа проживає на іншій території», – зазначила Оксана Гузенко.

У разі подання заяви протягом двох місяців з початку опалювального періоду, тобто протягом травня і червня, громадяни мають право подати заяву і декларацію на призначення житлової субсидії.

У цьому випадку вона буде призначена з початку опалювального періоду, пояснила представниця Пенсійного фонду України.

«Коли в домогосподарстві перевищує середньомісячний дохід і сплата за житлово-комунальні послуги менша, тоді розмір субсидії становить нуль. Зачасту в багатьох домогосподарствах на літній період виходить розмір житлової субсидії – нуль. Але це дає право оформити в травні на рік для призначення субсидії. Субсидії розраховані на літній період навіть з розміром нуль, перераховуються автоматично в жовтні, і цьому домогосподарству не потрібно буде звертатися», – наголосила вона.

ПФУ, субсидії, Гузенко
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