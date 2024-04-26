ПФУ: Станом на 1 квітня 2024 року в Україні продовжували працювати 2,7 млн пенсіонерів

Станом на 1 квітня 2024 року в Україні серед 10,2 млн пенсіонерів продовжували працювати 2,7 млн осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пенсійного фонду України (ПФУ).

Середній розмір пенсій в цілому по Україні становив 5 743,27 гривень, у працюючих пенсіонерів - 6 094,28 гривень.

З початку 2024 року середня виплата працюючим пенсіонерам зросла на 7,7% (на 433,23 гривень).

Законом "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" визначено вимоги щодо наявності необхідного страхового стажу для виходу на пенсію після досягнення 60, 63 або 65 років.

Так, для виходу на пенсію після досягнення віку 60 років у 2024 році необхідно мати не менше 31 року страхового стажу.

Щороку страховий стаж, що дає право виходу на пенсію у 60 років, збільшується на 12 місяців та у 2028 році становитиме 35 років.

Якщо людина, якій виповнилося 60 років у 2024 році, має менше 31 року необхідного страхового стажу, вона матиме право на призначення пенсії після досягнення віку 63 роки у 2027 році за наявності не менше 24 років страхового стажу.

Мінімально необхідний страховий стаж, який дає право на призначення пенсії у 65 років, - 15 років.