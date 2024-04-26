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Зеленський: Захист союзниками Ізраїлю мав реальний ефект, тож те саме союзники могли б реалізувати і щодо України

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що захист союзниками Ізраїлю на тлі масованої ракетної атаки з боку Ірану мав реальний ефект, тож те саме союзники могли б реалізувати і щодо України, захистивши її населення від атак рф.

"Ми побачили реальний ефект, коли всі союзники об'єдналися і захищали людей Ізраїлю після великої масованої атаки з боку Ірану. І тому, я думаю, якщо ми всі хочемо бути щирими союзниками - Україна і країни Заходу - те ж саме має проявлятися і на нашій території. Це означає захищати нас, дати нам цей повітряний щит, захищати наших людей", - заявив Зеленський в інтерв'ю журналісту американського Fox News, оприлюдненому в телеграм-каналі президента.

Так, за його словами, "Україна потребує повітряного щита, нових технологій, ППО, справжнього обсягу ППО, справжньої кількості літаків".

"Якщо наші союзники мають можливість - і у випадку з Ізраїлем ми це побачили - то, якщо наші союзники мають таку можливість надати нам захист, закрити наше небо, то питання не "чому", а "коли", - зазначив він.

Зеленський
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