Плетенчук розповів, чим ворог компенсує відсутність у Чорному морі кораблів

російські війська останнім часом стали частіше застосовувати в акваторії Чорного моря авіацію та розвідувальні дрони різних моделей.

Про це повідомив начальник центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук у ході брифінгу.

Він розповів, що ворог у такий спосіб намагається компенсувати відсутність у морі кораблів Чорноморського флоту.

«В акваторії Чорного моря є ворожа авіація, це різні типи літаків, починаючи від останніх моделей Су, закінчуючи МіГами, АНами, навіть є застарілі Бе-12. Так противник намагається компенсувати неможливість виходу у море», – заявив Плетенчук.

Представник Сил оборони Півдня додав, що для ведення розвідки ворог застосовує одразу п'ять різних моделей дронів. Однак це майже не впливає на загальну ситуацію, оскільки безпілотники знищуються Силами оборони.