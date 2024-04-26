Експерт: СБУ розширила список об’єктів в рф, по яких буде наносити удари

Служба безпеки України збільшує перелік російських об’єктів, по яких наносять удари її дрони. Тепер до переліку потрапили великі нафтобази.

Про це пише політолог Тарас Загородній.

Експерт вважає, що удари по нафтобазам - це продовження системної роботи СБУ по руйнуванню ключової та бюджетоутворюючої галузі росії. За його словами, збільшується перелік цілей, по яких бʼє СБУ.

"Так, їх дрони за останній час успішно атакували вже 13 нафтопереробних заводів росії. Тепер черга дійшла і до великих нафтових баз. Крім того, нагадаю, що також атакують металургійні заводи і авіабази", - акцентує політолог.

Загородній наголошує, що крім "естетичного задоволення" від російських пожеж, є й суто практичний аспект: за оцінкою західних ЗМІ (зокрема CNN), удари СБУ по російському нафтогазовому сектору мають більший вплив на тамтешню економіку, ніж всі санкції західних країн.

Експерт зазначає, що рф до того ж змушена й прикривати сотні об’єктів у своєму тилу: це впливає на кількість російського ППО, яке задіяно на фронті, адже ворог змушений перекидати ППО в тил, що грає на руку українським військовим.

"Як воно горить" - на росії подобається не всім. Як доказ, голову СБУ заочно "заарештували" у москві. Однак, певен, на продовження і інтенсивність спецоперацій це аж ніяк не вплине", - резюмує політолог.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що "роснєфть" недорахувалася одразу двох баз зберігання та перекачки паливо-мастильних матеріалів за одну ніч, після атаки дронів СБУ - у населених пунктах Ярцево і Роздорове Смоленської області.

На цих базах зберігалось 26 тисяч кубометрів російської "горючки". Після потужних вибухів на об’єктах почалася масштабна пожежа та евакуація персоналу.