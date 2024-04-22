Галущенко: Німеччина хоче передати Україні устаткування з власних закритих ТЕС

Німеччина хоче передати Україні устаткування з власних закритих теплових електростанцій взамін того, яке зруйнували російські ракетні атаки.

Про це в ефірі телемарафону розказав міністр енергетики України Герман Галущенко.

"Щойно був Роберт Хабек, віцеканцлер Німеччини, він запропонував можливість подивитися на німецькі закриті об'єкти, які теж можна використовувати", — розповів Галущенко.

Зі схожою пропозицію виступала Литва. Там зараз оцінюють, яке обладнання для ТЕС підійде.