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Bloomberg: рф планує постачати газ до Китаю майже на 28% дешевше, ніж європейським країнам

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У рф планують постачати власний газ до Китаю майже на 28% дешевше, ніж європейським країнам-споживачам.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє агенція Bloomberg.

"Очікується, що ціни на газ для азійської країни (Китаю – ред.) будуть на 28% нижчими, ніж для європейських клієнтів рф, щонайменше до 2027 року", - пише видання з посиланням на економічний прогноз, підготовлений міністерством економіки рф.

У прогнозі вказується на фінансові обмеження для інтенсивних зусиль москви з розвитку енергетичних зв’язків з Китаєм на тлі протистояння з Заходом. Міністерство прогнозує ціну експортного газу до Китаю на рівні $257 за 1000 кубометрів порівняно з $320,30 для потоків, що йдуть на західні ринки.

З 2025 року до 2027 року ціна для Китаю буде поступово знижуватися, тоді як ціна для поставок у західному напрямку, за прогнозом, залишиться приблизно незмінною.

Газпром досі експортує трубопровідний газ до кількох європейських країн та Туреччини, але минулого року потоки газу до Європи впали до найнижчого рівня з початку 1970-х років та склали приблизно 45 мільярдів кубічних метрів, згідно з оцінками Міжнародного енергетичного агентства.

За даними газпрому, це невелика частка від рекордних 201 мільярда кубометрів, транспортованих на захід у 2018 році.

Згідно з базовим сценарієм російського міністерства, загальний експорт газу з рф зростатиме принаймні до 2026 року за рахунок зростання видобутку газу після спаду 2022 року.

Bloomberg
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