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Експерт: Тариф на електроенергію для побутових споживачів має бути поступово збільшений

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Тариф на електроенергію для побутових споживачів має бути поступово збільшений до рівня ринкової ціни на електроенергію. Про це йдеться в статті директора енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимира Омельченка.

«Поступове підвищення цін для населення до ринкового рівня із паралельним наданням субсидій малозабезпеченим верствам населення», – вказав він як один із заходів, які необхідні для підготовки до осінньо-зимового періоду 2024–2025 рр.

Також експерт вважає, що треба провести масштабну національну рекламну компанію щодо необхідності сприяння збереженню енергосистеми шляхом максимально економного використання енергоресурсів населенням та промисловістю.

Омельченко додав, що готуючись до зими також треба збільшити кількість систем протиповітряної оборони та боєкомплектів до них, що прикривають ключові об’єкти великої генерації та базові підстанції системи передачі.

Окрім того, треба забезпечити двохрівневий захист базової генерації та підстанцій оператора системи передачі від попадання уламків БПЛА та ракет, там де це можна зробити за оптимального фінансування.

Раніше повідомлялось, що Міністерство енергетики та Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) вивчають можливість перегляду тарифу на світло для відновлення енергосистеми після обстрілів.

електроенергія, Омельченко, тариф
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