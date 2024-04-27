Пишний: НБУ перерахував до державного бюджету понад 38 млрд грн прибутку за 2023 рік

Національний банк України в п'ятницю перерахував до державного бюджету 38,64 млрд грн прибутку за 2023 рік, тоді як затверджений радою НБУ того ж дня прибуток до розподілу становив 76,6 млрд грн.
"Ці кошти посилять можливості нашої країни та підтримають бюджет війни", - наводиться на сайті Нацбанку коментар його голови Андрія Пишного.
Зазначається, що відповідно до закону про НБУ 37,97 млрд грн прибутку до розподілу було спрямовано на збільшення загальних резервів Національного банку, які мають становити 10% середньорічного обсягу його грошово-кредитних зобов'язань.
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