Мудра: Основним пріоритетом для системи правосуддя зараз є забезпечення незалежності суддів

Заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Мудра заявила, що основними пріоритетами для системи правосуддя зараз є забезпечення роботи судів та незалежності суддів, а також подальший розвиток судової системи.

Про це вона сказала під час круглого столу, присвяченого судовій реформі, передає Укрінформ із посиланням на пресслужбу ОП.

«Основні пріоритети для системи правосуддя зараз – забезпечення роботи судів та незалежності суддів, а також подальший розвиток судової системи», – підкреслила Мудра.

Вона нагадала, що гострою проблемою є заповнення вакантних посад суддів, що становить від 22% до 61%. На її думку, у зв’язку з цим потрібні нові підходи, переведення чи відрядження суддів до таких судів.

«Особливої уваги потребує також відновлення функціонування судів на деокупованих територіях. Ми вже маємо досвід відновлення правосуддя, наприклад, у Херсоні, тому важливим є напрацювання механізмів та підготовка до відновлення правосуддя на майбутнє», – наголосила Мудра.

Заступниця керівника Офісу Президента також акцентувала на важливості процесу визначення збитків, завданих країною-агресоркою, заявлення вимог, зокрема, до Міжнародного реєстру збитків. У цьому суди відіграватимуть важливу роль.

За її словами, ще одним нагальним питанням є створення Вищого адміністративного суду.

«У ньому розглядатимуть справи за участю державних органів. Його створення передбачене в оновленому Меморандумі з МВФ», – сказала вона.

Мудра також наголосила на тому, що важливо розширювати інструменти щодо запобігання корупційним ризикам у судах, удосконалювати вимоги до декларації доброчесності судді, кандидата на посаду судді, процедуру їх перевірки, а також запроваджувати чіткий перелік підстав для дисциплінарної відповідальності суддів.